Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 17:32
III MDB Oyunlarının qalibi olan Belarus gimnastları üçün bütün rəqiblər çətin olub.
"Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə bunu Belaruslu gimnast Viyaleta Bardzilovskaya jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, yaxşı mübarizə getdiyini bildirib:
"Komandama görə çox şadam. İdmançılarımız yüksək səviyyədə çıxış etdilər. Bütün rəqiblərimiz çətin idi. Düşünürəm ki, yaxşı mübarizə getdi. Zal, ümumiyyətlə möhtəşəm idi və çox xoşuma gəldi, təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir".
Qeyd edək ki Belarus komandası batut gimnastikası üzrə qarışıq komanda yarışlarında ilk pilləni tutub.
Son xəbərlər
17:37
III MDB Oyunları ilə əlaqədar 69 təcili tibbi yardım avtomobili xidmət göstərirDigər
17:35
İstanbulda baş verən zəlzələ zamanı 17 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBRegion
17:33
Foto
Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşübXarici siyasət
17:32
Foto
İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
17:32
Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"Fərdi
17:31
Alen Berse: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Qafqazda sabitliyin mühüm elementidirXarici siyasət
17:31
Türkiyə İranın fiziki və hüquqi şəxslərinə sanksiya tətbiq edibRegion
17:30
Monteneqro Prezidenti Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıbRegion
17:28