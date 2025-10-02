İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Belaruslu gimnast: III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi

    III MDB Oyunlarının qalibi olan Belarus gimnastları üçün bütün rəqiblər çətin olub.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə bunu Belaruslu gimnast Viyaleta Bardzilovskaya jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yaxşı mübarizə getdiyini bildirib:

    "Komandama görə çox şadam. İdmançılarımız yüksək səviyyədə çıxış etdilər. Bütün rəqiblərimiz çətin idi. Düşünürəm ki, yaxşı mübarizə getdi. Zal, ümumiyyətlə möhtəşəm idi və çox xoşuma gəldi, təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir".

    Qeyd edək ki Belarus komandası batut gimnastikası üzrə qarışıq komanda yarışlarında ilk pilləni tutub.

    III MDB Oyunları Gimnastika batut gimnastikası

    Son xəbərlər

    17:37

    III MDB Oyunları ilə əlaqədar 69 təcili tibbi yardım avtomobili xidmət göstərir

    Digər
    17:35

    İstanbulda baş verən zəlzələ zamanı 17 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:33
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:32
    Foto

    İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    17:32

    Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"

    Fərdi
    17:31

    Alen Berse: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Qafqazda sabitliyin mühüm elementidir

    Xarici siyasət
    17:31

    Türkiyə İranın fiziki və hüquqi şəxslərinə sanksiya tətbiq edib

    Region
    17:30

    Monteneqro Prezidenti Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb

    Region
    17:28

    ADB Azərbaycanda daha çox özəl investisiya cəlb edilməsinə dəstək verəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti