Баку в 2026 году примет Всемирный саммит SportAccord
Индивидуальные
- 08 сентября, 2025
- 09:45
В 2026 году Баку примет одно из самых престижных мероприятий в мире спорта и бизнеса - Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord.
Как сообщает Report, в связи с этим состоится официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Baku City Circuit и SportAccord.
В ходе мероприятия будет объявлено о выборе Баку в качестве города-организатора саммита.
Последние новости
10:58
Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздникИндивидуальные
10:58
Фото
Министерство молодежи и спорта, Baku City Circuit и SportAccord подписали официальное соглашениеИндивидуальные
10:54
Токаев предлагает создать министерство ИИВ регионе
10:51
Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех АзербайджанаИндивидуальные
10:49
В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетейДругие страны
10:49
В Баку задержан подозреваемый в сбыте героинаПроисшествия
10:48
Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатовФинансы
10:40
МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожарыПроисшествия
10:35