Баку в 2026 году примет Всемирный саммит SportAccord

В 2026 году Баку примет одно из самых престижных мероприятий в мире спорта и бизнеса - Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord.

Как сообщает Report, в связи с этим состоится официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Baku City Circuit и SportAccord.

В ходе мероприятия будет объявлено о выборе Баку в качестве города-организатора саммита.