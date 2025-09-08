российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Баку в 2026 году примет Всемирный саммит SportAccord

    08 сентября, 2025
    • 09:45
    Баку в 2026 году примет Всемирный саммит SportAccord

    В 2026 году Баку примет одно из самых престижных мероприятий в мире спорта и бизнеса - Всемирный саммит бизнеса и спорта SportAccord.

    Как сообщает Report, в связи с этим состоится официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Baku City Circuit и SportAccord.

    В ходе мероприятия будет объявлено о выборе Баку в качестве города-организатора саммита.

    Лента новостей