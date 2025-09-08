İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Bakı 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:30
    Bakı 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək

    Bakı 2026-cı ildə dünyada idman və biznes sahəsinin ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olan SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilənin imzalanma mərasimi keçiriləcək.

    Tədbir zamanı Bakının 2026-cı ildə keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibi şəhər kimi təqdimatı elan olunacaq.

    SportAccord İdman Sammiti Bakı Bakı Şəhər Halqası Gənclər və İdman Nazirliyi
    Foto
    Баку в 2026 году примет Всемирный саммит SportAccord
    Foto
    Baku to host SportAccord World Sport and Business Summit 2026

    Son xəbərlər

    10:58

    2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitində 3000 şəxsin iştirakı gözlənilir

    Fərdi
    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti