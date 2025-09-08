Bakı 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək
Fərdi
08 sentyabr, 2025
- 09:30
Bakı 2026-cı ildə dünyada idman və biznes sahəsinin ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olan SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilənin imzalanma mərasimi keçiriləcək.
Tədbir zamanı Bakının 2026-cı ildə keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibi şəhər kimi təqdimatı elan olunacaq.
