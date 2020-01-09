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Азербайджанские спортсмены впервые стали медалистами международного турнира по парусному спорту

Азербайджанские спортсмены впервые стали медалистами международного ту

Азербайджанские спортсмены-юниоры завоевали две медали на международном турнире по парусному спорту в Турции.

Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, Айла Бабаева завоевала золотую медаль в женской группе по классу "Лазер 4.7", Мурад Исмаил – серебряную медаль в младшей группе. Исмаил Керимов занял 4-е место по общему результату.

Соревнование носило подготовительный характер к чемпионату мира по классу "Оптимист", которое состоится на озере Гарда в Италии, чемпионату Европы по классу "Лазер 4.7" в Португалии и чемпионату мира по классу "Оптимист" в Бодруме в 2021 году.

Отметим, что азербайджанские спортсмены впервые в истории завоевывают победу в этом виде спорта. 

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