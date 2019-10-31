Азербайджанские шахматисты продвинулись в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала рейтинг на ноябрь.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, в рейтинге среди мужчин четыре азербайджанских шахматиста попали в "сотку". Продвинувшийся на две ступени Шахрияр Мамедъяров занимает 5-е место с 2777 очками. Победитель Кубка мира в прошлом месяце Теймур Раджабов продвинулся на 6 ступеней и занимает 9-е место с 2767 очками.

Гадир Гусейнов продвинулся на три строчки и занимает 83-е место с 2660 очками. Только попавший в "сотку" Ниджат Аббасов с 2655 очками разместился на 93-й позиции.

Среди женщин также 4 шахматистки попали в "100". Наилучший показатель в рейтинге принадлежит Гюнай Мамедзаде. Она занимает 38-е место с 2427 очками. Гюльнар Мамедова (2369) на 97-м месте, Ханым Баладжаева (2368) - на 98-м месте, Ульвия Фаталиева (2368) – на 99-м месте.