​Азербайджанские каратисты взяли 10 медалей на турнире Гран при

Как сообщил Report секретарь по работе с медиа и общественностью Национальной федерации карате Азербайджана Санан Магеррамов, в активе азербайджанских спортсменов золотая, две серебряные и семь бронзовых медалей.

Мурад Гаджизаде (+84 кг) стал чемпионом. Фарид Савадов (-57 кг, возрастная категория 18-20 лет) и Осман Османлы (+76 кг, возрастная категория 16-17 лет) заняли второе место. Султан Гусейнов и Рамиль Бахшалиев (-55 кг, возрастная категория 16-17 лет), Аббас Дадашов (-68 кг, возрастная категория 16-17 лет), Тале Ягубов (-68 кг, возрастная категория 16-17 лет), Гасанали Гасаналиев (ката, возрастная категория 16-17 лет), а также Джейхун Исмаилов (ката, возрастная категория 18-20 лет) и Фидан Теймурова (-50 кг, возрастная категория 18-20 лет) - взяли бронзу. В соревнованиях приняли участие 2047 каратистов из 24 стран.

Азербайджанские каратисты продолжат подготовку к чемпионату Европы, который состоится в столице Венгрии Будапеште 7-9 февраля.