Азербайджанские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на Кубке Европы - ФОТО

В Люксембурге стартовал Открытый Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Report, в первый день международного турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.

Александра-Лариса Флориан, выступающая в весовой категории до 57 кг, уступила только чемпионке Франции Пришиле Гнето и заняла третье место.

В мужской гонке Рашад Елькиев (60 кг) завоевал бронзовую медаль Кубка Европы.

Отметим, что в турнире в Люксембурге принимают участие 358 дзюдоистов из 47 стран.