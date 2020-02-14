​Азербайджан выступит в турнире Премьер-лиги Karate1

Сборная Азербайджана с 14-16 февраля примет участие в турнире Премьер-лиги Karate1 в Дубае (ОАЭ).

Как сообщил Report секретарь по работе с медиа и общественностью Национальной федерации карате Азербайджана Санан Магеррамов, на второй этапа сезона отправились с президентом Национальной федерации каратэ Яшаром Башировым 14 спортсменов.

Национальная команда под руководством главного тренера Бахаддина Кандаза, старших тренеров Шахина Худавердиева и Рашада Гусейнов, выступит следующим составом: мужчины - Фирдовси Фарзалиев (-60 кг), Турал Агаларзаде, Рафиз Гасанов (оба - 67 кг), Рафаэль Агаев (-75 кг), Панах Абдуллаев, Тургут Гасанов, Айхан Мамаев (все - 84 кг), Шахин Атамов, Асиман Гурбанлы (оба +84 кг); женщины - Нурана Алиева (-50 кг), Илаха Гасымова (-55 кг), Ирина Зарецкая (-68 кг), Фарида Алиева (+68 кг).

Отметим, что на столь престижном турнире примут участие 571 каратиста из 85 стран мира.