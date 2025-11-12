Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    • 12 ноября, 2025
    • 14:35
    Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли (110 кг) завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает корреспондент Report из Эр-Риада, спортсмен поднял 180 кг в рывке.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

