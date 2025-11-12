Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде
- 12 ноября, 2025
- 14:35
Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли (110 кг) завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает корреспондент Report из Эр-Риада, спортсмен поднял 180 кг в рывке.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
