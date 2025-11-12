Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 14:02
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Dadaş Dadaşbəyli (110 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı birdən qaldırmada 180 kq-ın öhdəsindən gəlib.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
