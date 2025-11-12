İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:02
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Dadaş Dadaşbəyli (110 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı birdən qaldırmada 180 kq-ın öhdəsindən gəlib.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде
    Azerbaijani weightlifter wins silver at Islamic Solidarity Games

