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Азербайджанский тяжелоатлет вошел в историю, завоевав золото мирового первенства

В Лас-Вегасе (США) завершилось 8-ое мировое первенство по тяжелой атлетике среди юниоров.

Как сообщает Report, в состязании приняли участие более 200 атлетов из 50 стран мира. 

Азербайджанский тяжелоатлет Рахман Кязымов (102+) успешно выполнил три толчка, подняв в общем зачете 174 кг. Тем самым он обошел всех своих соперников и взошел на высшую ступень пьедестала почета. 

До него никто из азербайджанских юниоров-тяжелоатлетов не завоевывал золотую медаль мирового первенства ни в индивидуальном, ни в командном зачете. 

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