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    В Анкаре и Конье прошла "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 13:46
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции

    В Анкаре и Конье прошла пятидневная "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 25 представителей семей шехидов из Азербайджана.

    В рамках программы они встретились с представителями государственных органов и общественных организаций Турции, а также посетили исторические и культурные достопримечательности Анкары и Коньи.

    Проект направлен на укрепление солидарности между семьями шехидов двух стран и развитие дальнейшего сотрудничества.

    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    В Анкаре и Конье прошла Встреча братства семей шехидов Азербайджана и Турции
    Азербайджано-турецкие отношения Семьи шехидов
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin "Qardaşlıq görüşü" keçirilib
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