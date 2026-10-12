В Анкаре и Конье прошла "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции
В регионе
- 12 октября, 2026
- 13:46
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В Анкаре и Конье прошла пятидневная "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 25 представителей семей шехидов из Азербайджана.
В рамках программы они встретились с представителями государственных органов и общественных организаций Турции, а также посетили исторические и культурные достопримечательности Анкары и Коньи.
Проект направлен на укрепление солидарности между семьями шехидов двух стран и развитие дальнейшего сотрудничества.
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