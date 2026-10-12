В Анкаре и Конье прошла "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции

В Анкаре и Конье прошла пятидневная "Встреча братства" семей шехидов Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 25 представителей семей шехидов из Азербайджана.

В рамках программы они встретились с представителями государственных органов и общественных организаций Турции, а также посетили исторические и культурные достопримечательности Анкары и Коньи.

Проект направлен на укрепление солидарности между семьями шехидов двух стран и развитие дальнейшего сотрудничества.