В Азербайджане за 9 месяцев покупателям недвижимости возвращено более 26 млн манатов НДС
Финансы
- 12 октября, 2026
- 13:47
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В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года покупателям недвижимости, оплатившим покупку безналичным способом, возвращено 26 млн 453,1 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, в Азербайджане успешно продолжена реализация проекта по возврату физическим лицам - потребителям части уплаченного НДС за жилые и нежилые площади, приобретенные безналичным способом у лиц, занимающихся строительством зданий.
Azərbaycanda 9 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 26 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb
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