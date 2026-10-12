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    Azərbaycanda 9 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 26 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:24
    Azərbaycanda 9 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 26 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 26 milyon 453,1 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə. Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Daşınmaz əmlak ƏDV geri al
    В Азербайджане за 9 месяцев покупателям недвижимости возвращено более 26 млн манатов НДС
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