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    Депутат Киевсовета поблагодарил Азербайджан за энергетическую поддержку

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 13:39
    Депутат Киевсовета поблагодарил Азербайджан за энергетическую поддержку

    Значение того, что Азербайджан не забывает Украину, чрезвычайно велико, и это никогда не должно быть забыто.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

    По его словам, энергетическая помощь, предоставленная Азербайджаном Украине, в особенности Киеву, находящемуся сейчас в более тяжелых условиях, играет значительную роль в повседневной жизни жителей столицы.

    "Сегодня энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с серьезными проблемами. В такой сложной ситуации поддержка, оказанная Азербайджаном, помогает уберечь многих украинцев, в том числе жителей Киева, от гуманитарного кризиса", - подчеркнул депутат.

    В завершение Белоцерковец от имени жителей столицы выразил благодарность Азербайджану.

    Верховная Рада Украины Азербайджано-украинские отношения Российско-украинский конфликт
    Kiyev Şəhər Şurasının deputatı Azərbaycana enerji dəstəyinə görə təşəkkür edib
    Kyiv City Council member thanks Azerbaijan for energy support
    44 - Tezliklə
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