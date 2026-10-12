Значение того, что Азербайджан не забывает Украину, чрезвычайно велико, и это никогда не должно быть забыто.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, энергетическая помощь, предоставленная Азербайджаном Украине, в особенности Киеву, находящемуся сейчас в более тяжелых условиях, играет значительную роль в повседневной жизни жителей столицы.

"Сегодня энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с серьезными проблемами. В такой сложной ситуации поддержка, оказанная Азербайджаном, помогает уберечь многих украинцев, в том числе жителей Киева, от гуманитарного кризиса", - подчеркнул депутат.

В завершение Белоцерковец от имени жителей столицы выразил благодарность Азербайджану.