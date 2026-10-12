Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО, энергетическую безопасность Европы и перспективы двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом говорится в публикации миссии Азербайджана при НАТО в соцсети X.

Отмечается, что глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным постоянным представителем Албании при альянсе Бардхилем Колчаку.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Албанией и визитах на высоком уровне между двумя странами",- говорится в сообщении.