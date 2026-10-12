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    Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 13:37
    Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО

    Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО, энергетическую безопасность Европы и перспективы двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации миссии Азербайджана при НАТО в соцсети X.

    Отмечается, что глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным постоянным представителем Албании при альянсе Бардхилем Колчаку.

    "В ходе встречи стороны обменялись мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Албанией и визитах на высоком уровне между двумя странами",- говорится в сообщении.

    Джафар Гусейнзаде Бардхиль Колчаку Североатлантический альянс (НАТО) Албания
    Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan and Albania discuss NATO cooperation and energy security
    44 - Tezliklə
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