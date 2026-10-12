Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО
Внешняя политика
- 12 октября, 2026
- 13:37
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Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО, энергетическую безопасность Европы и перспективы двусторонних отношений.
Как передает Report, об этом говорится в публикации миссии Азербайджана при НАТО в соцсети X.
Отмечается, что глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным постоянным представителем Албании при альянсе Бардхилем Колчаку.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Албанией и визитах на высоком уровне между двумя странами",- говорится в сообщении.
Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Azerbaijan and Albania discuss NATO cooperation and energy security
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