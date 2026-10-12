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    Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:46
    Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı, Avropanın enerji təhlükəsizliyini və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə Albaniyanın alyansdakı yeni daimi nümayəndəsi Bardhil Kolçaku ilə görüşüb.

    "Görüş zamanı tərəflər NATO və Azərbaycan tərəfdaşlığı, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə verdiyi töhfə, eləcə də Azərbaycan və Albaniya arasındakı ikitərəfli münasibətlər və iki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli səfərlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - məlumatda bildirilib.

    Cəfər Hüseynzadə Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Albaniya
    Азербайджан и Албания обсудили сотрудничество в рамках НАТО
    Azerbaijan and Albania discuss NATO cooperation and energy security
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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