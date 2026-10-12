В Польше для обеспечения безопасности в школах будут привлечены 20 тыс. полицейских
- 12 октября, 2026
- 13:25
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В Польше с целью обеспечения безопасности в школах и вокруг них сегодня будут развернуты 20 тыс. полицейских.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на заявление министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кирвинский.
"Планируется привлечение 20 000 полицейских и проведение дополнительных проверок", - заявил Кирвинский, отметив, что усиленные меры безопасности продолжаются по всей стране после серии жестоких нападений на учебные заведения.
В связи с недавними инцидентами полиция задержала 117 человек и зафиксировала 275 тревожных происшествий. Большинство школ сегодня возвращаются к нормальному режиму работы. Занятия остаются приостановленными только в девяти школах города и коммуны Вышков.