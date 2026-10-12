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    В Польше для обеспечения безопасности в школах будут привлечены 20 тыс. полицейских

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 13:25
    В Польше для обеспечения безопасности в школах будут привлечены 20 тыс. полицейских

    В Польше с целью обеспечения безопасности в школах и вокруг них сегодня будут развернуты 20 тыс. полицейских.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на заявление министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кирвинский.

    "Планируется привлечение 20 000 полицейских и проведение дополнительных проверок", - заявил Кирвинский, отметив, что усиленные меры безопасности продолжаются по всей стране после серии жестоких нападений на учебные заведения.

    В связи с недавними инцидентами полиция задержала 117 человек и зафиксировала 275 тревожных происшествий. Большинство школ сегодня возвращаются к нормальному режиму работы. Занятия остаются приостановленными только в девяти школах города и коммуны Вышков.

    Угроза нападения Учебное заведение Польша
    MiniBoss
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