Азербайджанский триатлонист: Мне не повезло на Олимпиаде

Азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов заявил о невезении на летних Олимпийских играх в Париже, из-за которого спортсмену не удалось попасть в число призеров.

Азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов заявил о невезении на летних Олимпийских играх в Париже, из-за которого спортсмену не удалось попасть в число призеров.

Об этом сообщает командированный в Париж сотрудник Report.

"Я счастлив, что уже в третий раз участвую в Олимпиаде. Такие соревнования дают преимущество спортсменам. Сегодня мне не повезло, я недоволен своим результатом. На втором этапе гонки у моего велосипеда спустило колесо. Замена заняла много времени. К сожалению, из-за этого случая я не смог попасть в число призеров. После соревнований хочу немного отдохнуть. Затем снова приступлю к тренировкам".

Отметим, что Р.Певцов сегодня завершил соревнования на 43-м месте. Он преодолел общую дистанцию за 1 час 50 минут 36 секунд.