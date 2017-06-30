Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала первую медаль на чемпионате мира, проходящем в городе Мижу в Южной Корее. Как сообщает Report, Мухаммед Мамедов, выступающий в весовой категории 63 кг, стал обладателем бронзовой медали.

Он уступил в полуфинале иранцу Мирхашему Хоссейни со счётом 5:6.

Отметим, что на чемпионате мира еще один представитель Азербайджана Милад Беиги Харчегани вышел в полуфинал. На пути к финалу его соперником станет представитель Молдовы Аарон Кук.