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    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

    Мухаммед Мамедов проиграл в полуфинале

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала первую медаль на чемпионате мира, проходящем в городе Мижу в Южной Корее. Как сообщает Report, Мухаммед Мамедов, выступающий в весовой категории 63 кг, стал обладателем бронзовой медали.

    Он уступил в полуфинале иранцу Мирхашему Хоссейни со счётом 5:6.

    Отметим, что на чемпионате мира еще один представитель Азербайджана Милад Беиги Харчегани вышел в полуфинал. На пути к финалу его соперником станет представитель Молдовы Аарон Кук.

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