Азербайджанский тхэквондист завоевал серебряную медаль на Универсиаде - ДОПОЛНЕНО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде завоевал серебряную медаль на XXIX Летней Универсиаде на Тайване.

***14:50

Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде завоевал путевку в финал XXIX Летней Универсиады на Тайване.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен, вышедший на даянг в весовой категории 68 кг, одержав победу над Фабио Маттеллом (Франция) со счётом 19:7, Якобом Барнеттом (Великобритания) и Хавьером Пересом (Испания) 9:7, завоевал путевку в полуфинал.

В финальном поединке Тагизаде, не предоставивший шанса армянскому сопернику Сергею Вардазаряну, в решающей встрече выступит с россиянином Борисом Красновым (31:14).

Отметим, что другой член сборной Гашым Магомедов (54 кг) одержал победу над первым соперником Эмбрионом Гидаятулла (29:19), однако проиграв представителю Австралии Малком Левису, выбыл из борьбы.