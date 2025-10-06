Азербайджанский стрелок завоевала медаль на III Играх СНГ
- 06 октября, 2025
- 16:18
Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ.
Как передает корреспондент Report из Гянджи, стрелок Ханна Алиева завоевала бронзовую награду.
Она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
