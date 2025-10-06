Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Индивидуальные
    • 06 октября, 2025
    • 16:18
    Азербайджанский стрелок завоевала медаль на III Играх СНГ

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Гянджи, стрелок Ханна Алиева завоевала бронзовую награду.

    Она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

    Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıb
    Azerbaijan wins another bronze at 3rd CIS Games in Ganja

