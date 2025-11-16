Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Индивидуальные
    • 16 ноября, 2025
    • 16:43
    Азербайджанский спортсмен завоевал медаль на XXV летних Дефлимпийских играх

    Азербайджанский дзюдоист Джошгун Алиев завоевал серебряную медаль на XXV Летних Дефлимпийских играх в Японии.

    Об этом Report сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.

    Спортсмен в весовой категории 60 кг уступил в финале бразильцу Педро Дантасу и удостоился серебряной медали.

    На церемонии награждения награду дзюдоисту вручил вице-президент Международного спортивного комитета лиц с ограниченными возможностями слуха Ютака Осуги.

    Отметим, что это первая медаль, завоеванная азербайджанскими спортсменами на Летних Дефлимпийских играх Токио-2025.

    сборная Азербайджана дзюдо серебряная медаль
