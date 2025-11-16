Азербайджанский спортсмен завоевал медаль на XXV летних Дефлимпийских играх
Индивидуальные
- 16 ноября, 2025
- 16:43
Азербайджанский дзюдоист Джошгун Алиев завоевал серебряную медаль на XXV Летних Дефлимпийских играх в Японии.
Об этом Report сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.
Спортсмен в весовой категории 60 кг уступил в финале бразильцу Педро Дантасу и удостоился серебряной медали.
На церемонии награждения награду дзюдоисту вручил вице-президент Международного спортивного комитета лиц с ограниченными возможностями слуха Ютака Осуги.
Отметим, что это первая медаль, завоеванная азербайджанскими спортсменами на Летних Дефлимпийских играх Токио-2025.
Последние новости
17:09
Греция и Украина подписали меморандум о поставках газаДругие страны
17:08
Фото
В рамках конкурса "Восхождение" организован очередной интеллектуальный турнирВнутренняя политика
16:57
Британия ужесточает условия пребывания для мигрантовДругие страны
16:43
Азербайджанский спортсмен завоевал медаль на XXV летних Дефлимпийских играхИндивидуальные
16:29
В Лянкяране обнаружены два обугленных телаПроисшествия
16:11
Фото
Видео
Азербайджанские спортсмены стали чемпионами Европы по аэробной гимнастикеИндивидуальные
16:04
Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
15:50
Азербайджанский рефери ФИФА будет судить матч сборных Англии и СловакииФутбол
15:37