Азербайджанский спортсмен завоевал медаль на XXV летних Дефлимпийских играх

Азербайджанский дзюдоист Джошгун Алиев завоевал серебряную медаль на XXV Летних Дефлимпийских играх в Японии.

Об этом Report сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.

Спортсмен в весовой категории 60 кг уступил в финале бразильцу Педро Дантасу и удостоился серебряной медали.

На церемонии награждения награду дзюдоисту вручил вице-президент Международного спортивного комитета лиц с ограниченными возможностями слуха Ютака Осуги.

Отметим, что это первая медаль, завоеванная азербайджанскими спортсменами на Летних Дефлимпийских играх Токио-2025.