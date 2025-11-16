Azərbaycan idmançısı XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında medal qazanıb
Fərdi
- 16 noyabr, 2025
- 16:09
Azərbaycan idmançısı Yaponiyada keçirilən XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Deflimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Ölkəmizə ilk medalı cüdo yarışlarında 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Coşqun Əliyev qazandırıb.
O, finalda braziliyalı Pedro Dantasa məğlub olsa da, Azərbaycan tarixində ilk dəfə Deflimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
Mükafatlandırma mərasimində idmançımıza medal Beynəlxalq Eşitmə Məhdudiyyətli Şəxslərin İdman Komitəsinin Vitse-prezidenti Yutaka Osuqi tərəfindən təqdim edilib.
Bununla da Coşqun Əliyev Tokio-2025 Yay Deflimpiya Oyunlarında komandamıza ilk medal qazandıran idmançı olub.
Son xəbərlər
16:33
Mədinə Mustafayeva: Avropa çempionluğuna çox böyük əziyyətlə nail olduqFərdi
16:19
Lənkəranda yanmış iki meyit aşkarlanıbHadisə
16:13
Zelenski Yunanıstana rəsmi səfər edibDigər ölkələr
16:09
Azərbaycan idmançısı XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında medal qazanıbFərdi
16:03
Foto
Video
Azərbaycan gimnastları Avropa çempionu olublarFərdi
15:54
Almaniya PUA-lardan müdafiə sisteminə 100 milyon avro qoyacaqDigər ölkələr
15:51
Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb - YENİLƏNİBHadisə
15:31
Azərbaycanın FIFA referisi Slovakiya - İngiltərə millisinin oyununa təyinat alıbFutbol
15:23