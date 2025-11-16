İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan idmançısı XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 16:09
    Azərbaycan idmançısı XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında medal qazanıb

    Azərbaycan idmançısı Yaponiyada keçirilən XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Deflimpiya Komitəsindən məlumat verilib.

    Ölkəmizə ilk medalı cüdo yarışlarında 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Coşqun Əliyev qazandırıb.

    O, finalda braziliyalı Pedro Dantasa məğlub olsa da, Azərbaycan tarixində ilk dəfə Deflimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    Mükafatlandırma mərasimində idmançımıza medal Beynəlxalq Eşitmə Məhdudiyyətli Şəxslərin İdman Komitəsinin Vitse-prezidenti Yutaka Osuqi tərəfindən təqdim edilib.

    Bununla da Coşqun Əliyev Tokio-2025 Yay Deflimpiya Oyunlarında komandamıza ilk medal qazandıran idmançı olub.

    XXV Yay Deflimpiya Oyunları Azərbaycan idmançısı

