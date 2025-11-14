Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таю

Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль по муай-таю на VI Играх Исламской солидарности в саудовской столице Эр-Рияде.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 60-65 кг Хаял Алиев в решающей схватке уступил своему сопернику и взял серебро турнира.

Отметим, что ранее Али Алиев (55-60 кг) и Салахаддин Годжазаде (65-70 кг) завоевали бронзовые медали.