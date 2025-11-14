Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таю

    14 ноября, 2025
    • 23:26
    Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таю

    Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль по муай-таю на VI Играх Исламской солидарности в саудовской столице Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 60-65 кг Хаял Алиев в решающей схватке уступил своему сопернику и взял серебро турнира.

    Отметим, что ранее Али Алиев (55-60 кг) и Салахаддин Годжазаде (65-70 кг) завоевали бронзовые медали.

    Azərbaycan idmançısı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb

    Лента новостей