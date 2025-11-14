Azərbaycan idmançısı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb
Azərbaycanlı muaytayçı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Xəyal Əliyev (60-65 kq) finalda rəqibinə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əli Əliyev (55-60 kq) və Səlahəddin Qocazadə (65-70 kq) bürünc medal qazanmışdılar.
