İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Anar Bağırov: Mədəniyyət hüququ mühitdən kənarda mövcud ola bilməz

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:25
    Anar Bağırov: Mədəniyyət hüququ mühitdən kənarda mövcud ola bilməz

    Mədəniyyət hüququ mühitdən kənarda mövcud ola bilməz.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunun açılışında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Konstitusiyası ilə bağlı bu qədər tədbirin keçirilməsi hüquq mədəniyyətinə olan hörmətin əlamətidir:

    "Bu cür forumlar hüquq və mədəniyyət anlayışlarının paralel addımlamasına və dərk olunmasına xidmət edir. Hüquq, eyni zamanda, cəmiyyətin mədəni davranış kodeksidir. İnsanların qanuna münasibəti onların mədəni səviyyəsini, hüquqi şüurunun və sosial məsuliyyət hissinin göstəricisidir. Bu baxımdan, mədəniyyət hüququ da mühitdən kənarda mövcud ola bilməz".

    Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası Mədəniyyət huquq

    Son xəbərlər

    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    12:12

    Portuqaliyalı mütəxəssis: "İmişli"nin oyunu və nəticələri tənqidçilərə ən yaxşı cavabdır" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:07

    Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti