Anar Bağırov: Mədəniyyət hüququ mühitdən kənarda mövcud ola bilməz
Mədəniyyət siyasəti
- 10 dekabr, 2025
- 11:25
Mədəniyyət hüququ mühitdən kənarda mövcud ola bilməz.
"Report"un məlumatına görə, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunun açılışında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Konstitusiyası ilə bağlı bu qədər tədbirin keçirilməsi hüquq mədəniyyətinə olan hörmətin əlamətidir:
"Bu cür forumlar hüquq və mədəniyyət anlayışlarının paralel addımlamasına və dərk olunmasına xidmət edir. Hüquq, eyni zamanda, cəmiyyətin mədəni davranış kodeksidir. İnsanların qanuna münasibəti onların mədəni səviyyəsini, hüquqi şüurunun və sosial məsuliyyət hissinin göstəricisidir. Bu baxımdan, mədəniyyət hüququ da mühitdən kənarda mövcud ola bilməz".
