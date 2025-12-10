"Qarabağ" - "Ayaks": Azərbaycan çempionunun Niderland təmsilçiləri ilə altıncı dueli
- 10 dekabr, 2025
- 11:22
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" oyunu Azərbaycan təmsilçisinin avrokuboklarda Niderland komandalarına qarşı altıncı matçı olacaq.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv indiyədək bu ölkənin kollektivləri ilə beş dəfə üz-üzə gəlib.
İlk belə qarşılaşma 2009-cu ilə təsadüf edib. "Köhlən atlar" UEFA Avropa Liqasının pley-offunda "Tvente"yə rəqib olub. Səfərdə 1:3 hesabı ilə uduzan "Qarabağ" Bakıda qolsuz heç-heçə ilə kifayətlənib.
Bu komandalar 2014-cü ildə də eyni turnirin pley-offunda münasibətlərə aydınlıq gətiriblər. Bu dəfə sevinən Azərbaycan klubu olub. Bakıdakı görüşdə hesab açılmayıb. Niderlanddakı oyunda 1:1 hesabı qeydə alındığından ağdamlılar səfər qolu sayəsində qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
"Qarabağ" ötən mövsümdə isə "Ayaks"la qarşılaşıb. UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin Bakıda baş tutan matçında qonaqlar 3 cavabsız qolla qalib gəlib.
Bundan əlavə, "Qəbələ"nin U-19 komandası Niderlandın AZ (Alkmar) klubunun müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə UEFA Gənclər Liqasında üz-üzə gəlib. 2021-ci ilə təsadüf edən matçların hər ikisində rəqib böyükhesablı qalibiyyət əldə edib - 4:0, 7:0.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.