    "Qarabağ" - "Ayaks": Azərbaycan çempionunun Niderland təmsilçiləri ilə altıncı dueli

    Futbol
    10 dekabr, 2025
    • 11:22
    Qarabağ - Ayaks: Azərbaycan çempionunun Niderland təmsilçiləri ilə altıncı dueli

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" oyunu Azərbaycan təmsilçisinin avrokuboklarda Niderland komandalarına qarşı altıncı matçı olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv indiyədək bu ölkənin kollektivləri ilə beş dəfə üz-üzə gəlib.

    İlk belə qarşılaşma 2009-cu ilə təsadüf edib. "Köhlən atlar" UEFA Avropa Liqasının pley-offunda "Tvente"yə rəqib olub. Səfərdə 1:3 hesabı ilə uduzan "Qarabağ" Bakıda qolsuz heç-heçə ilə kifayətlənib.

    Bu komandalar 2014-cü ildə də eyni turnirin pley-offunda münasibətlərə aydınlıq gətiriblər. Bu dəfə sevinən Azərbaycan klubu olub. Bakıdakı görüşdə hesab açılmayıb. Niderlanddakı oyunda 1:1 hesabı qeydə alındığından ağdamlılar səfər qolu sayəsində qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Qarabağ" ötən mövsümdə isə "Ayaks"la qarşılaşıb. UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin Bakıda baş tutan matçında qonaqlar 3 cavabsız qolla qalib gəlib.

    Bundan əlavə, "Qəbələ"nin U-19 komandası Niderlandın AZ (Alkmar) klubunun müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə UEFA Gənclər Liqasında üz-üzə gəlib. 2021-ci ilə təsadüf edən matçların hər ikisində rəqib böyükhesablı qalibiyyət əldə edib - 4:0, 7:0.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayaks Liqa mərhələsi Azərbaycan - Niderland klubları matçlar

