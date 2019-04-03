Азербайджанский спортсмен вернул олимпийскую медаль

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов вернул бронзовую медаль, завоеванную на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Об этом Report сообщил сам 25-летний спортсмен.

Он сообщил, что сдал сегодня в Национальный олимпийский комитет медаль, которой был лишен: "Я вернул сегодня медаль. Заняв третье место в Лондоне, я получил только медаль. Диплома и значка у меня нет".

Отметим, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета установила нарушение В.Христовым антидопинговых правил. Это было установлено после повторных анализов допинг-тестов. Достижения болгарского легионера на олимпиаде были аннулированы. Было решено его бронзовую медаль в весовой категории 56 кг отдать занявшему 4-е место на соревновании вьетнамцу Тран Ле Куоку Тоана. По решению, спортсмен наряду с медалью должен вернуть диплом и значок.

Христов был в 2012 и 2015 годы чемпионом Европы, а в 2011 году – бронзовым призером чемпионата мира. В 2013 году В.Христов был отстранен от всех соревнований на 2 года из-за обнаружения в организме дегидрометилтестостерона, а в 2015 году – на 8 лет из-за обнаружения в организме нандролона.