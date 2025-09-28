Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал золото на Кубке Европы

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 20:05
    В столице Эстонии Таллине, на престижном Кубке Европы "Lapua", организованном Европейской стрелковой конфедерацией, представитель Азербайджана Руслан Лунев одержал победу.

    Как сообщает Report, он занял первое место в соревнованиях по стрельбе на 25 метров.

    Лунев благодаря серийным и точным выстрелам набрал 574 очка (14×), опередив соперников.

