Azərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 19:54
Estoniyanın paytaxtı Tallində Avropa Atıcılıq Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən nüfuzlu "Lapua" Avropa Kubokunda Azərbaycan təmsilçisi Ruslan Lunev uğurlu çıxış edib.
"Report"un məlumatına görə, o, 25 metr məsafəyə atəş üzrə yarışda birinci olub.
Lunev ardıcıl və dəqiq atışlarla 574 xalla(14x) rəqiblərini qabaqlayıb.
