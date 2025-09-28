Azərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 19:54
    Estoniyanın paytaxtı Tallində Avropa Atıcılıq Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən nüfuzlu "Lapua" Avropa Kubokunda Azərbaycan təmsilçisi Ruslan Lunev uğurlu çıxış edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, 25 metr məsafəyə atəş üzrə yarışda birinci olub.

    Lunev ardıcıl və dəqiq atışlarla 574 xalla(14x) rəqiblərini qabaqlayıb.

