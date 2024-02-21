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Азербайджанский спортсмен одолел известного бойца ММА из США

Азербайджанский спортсмен одолел известного бойца ММА из США Азербайджанский боец ​​ММА Мирали Гусейнов завоевал пояс на соревнованиях Lights Out Xtreme Fighting, проходивших в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).
Индивидуальные
21 февраля 2024 г. 01:32
Азербайджанский спортсмен одолел известного бойца ММА из США

Азербайджанский боец ​​ММА Мирали Гусейнов завоевал пояс на соревнованиях Lights Out Xtreme Fighting, проходивших в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как сообщает американское бюро Report, 29-летний спортсмен победил в весовой категории 75 кг известного бойца ММА, местного спортсмена Томми Аарона.

Наш соотечественник рассказал Report, что посвятил свою победу нашим шехидам, отдавшим жизни за территориальную целостность Азербайджана: "В детстве я занимался борьбой. Я много раз становился чемпионом Азербайджана по ММА и успешно представлял нашу страну на международных соревнованиях. Два года я готовился к соревнованиям в America Kickboxing Academy (AKA) в Калифорнии. Хоть я и далеко от своей страны, все свои успехи я посвящаю Азербайджану. Победу на этом соревновании посвящаю нашим шехидам, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана".

М.Гусейнов подчеркнул, что его цель – участие в UFC (Ultimate Fighting Championship) в ближайшем будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı MMA döyüşçüsü ABŞ-də tanınmış idmançını məğlub edib

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