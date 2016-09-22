Азербайджанский призер "Рио-2016" окончил Казахстанский университет

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский призер летних Олимпийских игр "Рио-2016" Кямран Шахсуварлы окончил Западно-Казахстанский университет инновационных технологий.

Как сообщает Report, 24-летний боксер заочно окончил факультет физической культуры и спорта.

Он уже получил диплом вуза, расположенного в городе Уральск.

Отметим, что Кямран Шахсуварлы родился в 1992 году в Баку, однако детство провел в Казахстане. На играх "Рио-2016" он выступал в весовой категории 75 кг. В полуфинале К.Шахсуварлы проиграл кубинцу Арлену Лопесу и завоевал бронзу.