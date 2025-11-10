Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.

Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, он отличился в соревнованиях по плаванию баттерфляем на дистанции 200 метров среди мужчин.

Спортсмен занял 2-е место с результатом 2:01:16.