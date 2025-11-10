Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    Индивидуальные
    • 10 ноября, 2025
    • 20:50
    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.

    Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, он отличился в соревнованиях по плаванию баттерфляем на дистанции 200 метров среди мужчин.

    Спортсмен занял 2-е место с результатом 2:01:16.

    пловец Азербайджан VI Исламские игры солидарности
    Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Последние новости

    21:04

    Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 3 декабря

    Другие страны
    20:52

    В Белом доме началась встреча Трампа и аш-Шараа

    Другие страны
    20:50

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    Индивидуальные
    20:30

    СМИ: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в джунглях Панамы

    Другие страны
    20:11

    В США запретили взлет и посадку бизнес-джетов в 12 крупных аэропортах

    Другие страны
    19:54
    Видео

    Число погибших при взрыве в Дели достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:35
    Фото

    Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI Исламиады

    Индивидуальные
    19:26

    В Балакяне пастушья собака загрызла 83-летнего мужчину

    Происшествия
    19:13
    Фото

    Определились первые победители чемпионата Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    Лента новостей