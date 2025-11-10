İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb

    10 noyabr, 2025
    • 20:41
    Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Vəlizadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, kişilərin 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzmə yarışında fərqlənib.

    İdmançı 2.01.16 nəticə ilə 2-ci olub.

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

