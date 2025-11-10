Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 20:41
Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Vəlizadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, kişilərin 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzmə yarışında fərqlənib.
İdmançı 2.01.16 nəticə ilə 2-ci olub.
