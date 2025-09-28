Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 12:24
    Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как передаёт "Report", он занял второе место в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

    Золото выиграл россиянин Александр Филипец, бронзу - его соотечественник Богдан Торопкин.

    плавание III Игры СНГ
    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edib

