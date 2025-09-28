Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ
Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.
Как передаёт "Report", он занял второе место в заплыве на 1500 метров вольным стилем.
Золото выиграл россиянин Александр Филипец, бронзу - его соотечественник Богдан Торопкин.
