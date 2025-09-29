Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Азербайджанский пловец завоевал медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 10:38
    Азербайджанский пловец завоевал медаль на III Играх СНГ

    Азербайджанский пловец Огтай Гусейнов стал обладателем серебряной награды на III Играх СНГ.

    Как сообщает Report, спортсмен успешно выступил в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем.

    Россиянин Максим Старовойтов завоевал золото, представитель Узбекистана Жавлонбек Ганиев - бронзу.

    III Игры СНГ медаль Азербайджан
    III MDB Oyunları: Azərbaycan idmançıları daha iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB
    Azerbaijani swimmer wins medal at 3rd CIS Games

    Последние новости

    11:36

    Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в Турции

    COP29
    11:34

    Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повестке

    Экология
    11:34

    Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с Европой

    Другие страны
    11:31

    Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климата

    COP29
    11:28

    Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана

    ИКТ
    11:26

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:22

    Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действия

    Экология
    11:22

    В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусах

    Инфраструктура
    11:21

    Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрд

    Бизнес
    Лента новостей