III MDB Oyunları: Azərbaycan idmançıları daha iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 11:04
Azərbaycanın daha iki təmsilçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, üzgüçülər Mehri Əbdürəhmanlı gümüş, Anastasiya Qnussina bürünc mükafat əldə edib.
Onlar 200 metr məsafəyə "butterfly" üsulu ilə üzməkdə uğurlu çıxış ediblər.
Qızıl medala rusiyalı Anastasiya Çernışova sahib çıxıb.
Azərbaycan üzgüçüsü Oktay Hüseynov III MDB Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı gümüş mükafata sahib çıxıb.
O, 200 metr məsafəyə "butterfly" üsulu ilə üzmədə uğurlu çıxış edib.
Rusiyalı Maksim Starovoytov qızıl, özbəkistanlı Javlonbek Qaniyev bürünc medala sahib çıxıb.
