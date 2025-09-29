İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    III MDB Oyunları: Azərbaycan idmançıları daha iki medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:04
    Azərbaycanın daha iki təmsilçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, üzgüçülər Mehri Əbdürəhmanlı gümüş, Anastasiya Qnussina bürünc mükafat əldə edib.

    Onlar 200 metr məsafəyə "butterfly" üsulu ilə üzməkdə uğurlu çıxış ediblər.

    Qızıl medala rusiyalı Anastasiya Çernışova sahib çıxıb.

    Azərbaycan üzgüçüsü Oktay Hüseynov III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı gümüş mükafata sahib çıxıb.

    O, 200 metr məsafəyə "butterfly" üsulu ilə üzmədə uğurlu çıxış edib.

    Rusiyalı Maksim Starovoytov qızıl, özbəkistanlı Javlonbek Qaniyev bürünc medala sahib çıxıb.

    üzgüçülük III MDB Oyunları Gəncə İdman Sarayı medal
    Азербайджанский пловец завоевал медаль на III Играх СНГ
    Azerbaijani swimmer wins medal at 3rd CIS Games

