Азербайджанский пилот получил приглашение от команд "Формулы 4"

Юный азербайджанский пилот Давин Джафаров получил приглашение от команд "Формула 4" на участие в тестах.

Как сообщает Report, пилот показал успешный результат на заключительной гонке сезона на международной трассе Бомбаррал в Португалии, где он занял второе место. Джафаров также завоевал кубок "самого быстрого пилота" категории EK125 в Португалии.

Отметим, что Джафаров получил приглашение от команд Formula 4 Aston Martin junior development, Renault и ряда других принять участие в тестах.

Юный пилот должен принять решение по участию в текстах до конца декабря.