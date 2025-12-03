Азербайджанский пилот получил приглашение от команд "Формулы 4"
Индивидуальные
- 03 декабря, 2025
- 14:10
Юный азербайджанский пилот Давин Джафаров получил приглашение от команд "Формула 4" на участие в тестах.
Как сообщает Report, пилот показал успешный результат на заключительной гонке сезона на международной трассе Бомбаррал в Португалии, где он занял второе место. Джафаров также завоевал кубок "самого быстрого пилота" категории EK125 в Португалии.
Отметим, что Джафаров получил приглашение от команд Formula 4 Aston Martin junior development, Renault и ряда других принять участие в тестах.
Юный пилот должен принять решение по участию в текстах до конца декабря.
Последние новости
14:52
Стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 годуФормула 1
14:50
Рютте: Поддержка Украины должна продолжаться и в процессе переговоровДругие страны
14:50
Фото
Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсектореФинансы
14:48
Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с ИзраилемДругие страны
14:37
Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 летВ регионе
14:34
В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайнМилли Меджлис
14:33
Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажировИнфраструктура
14:24
Турция заявила о продолжении закупок российского газаЭнергетика
14:21