    Азербайджанский пилот получил приглашение от команд "Формулы 4"

    • 03 декабря, 2025
    • 14:10
    Азербайджанский пилот получил приглашение от команд Формулы 4

    Юный азербайджанский пилот Давин Джафаров получил приглашение от команд "Формула 4" на участие в тестах.

    Как сообщает Report, пилот показал успешный результат на заключительной гонке сезона на международной трассе Бомбаррал в Португалии, где он занял второе место. Джафаров также завоевал кубок "самого быстрого пилота" категории EK125 в Португалии.

    Отметим, что Джафаров получил приглашение от команд Formula 4 Aston Martin junior development, Renault и ряда других принять участие в тестах.

    Юный пилот должен принять решение по участию в текстах до конца декабря.

    Azərbaycanlı pilot "Formula 4" komandalarından təklif alıb
    Azerbaijani teen driver receives offers from F4 teams
