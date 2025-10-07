Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в Хорватии
- 07 октября, 2025
- 19:32
Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Осиеке.
Как сообщает Report, спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P1) с результатом 235,6 очка.
Отметим, что ранее наш паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в смешанной командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой, а также в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221,6 очка.
