Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в Хорватии

Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Осиеке.

Как сообщает Report, спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P1) с результатом 235,6 очка.

Отметим, что ранее наш паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в смешанной командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой, а также в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221,6 очка.