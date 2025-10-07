Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в Хорватии

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2025
    • 19:32
    Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в Хорватии

    Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Осиеке.

    Как сообщает Report, спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P1) с результатом 235,6 очка.

    Отметим, что ранее наш паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в смешанной командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой, а также в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221,6 очка.

    парастрелок чемпионат Европы Хорватия
    Azərbaycan paragüllə atıcısı Xorvatiyada Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
    Azerbaijani para shooter wins gold at European Championship in Croatia

