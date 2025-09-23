Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджанский парапловец завоевал серебряную медаль на ЧМ в Сингапуре

    Индивидуальные
    • 23 сентября, 2025
    • 15:13
    Азербайджанский парапловец завоевал серебряную медаль на ЧМ в Сингапуре

    Азербайджанский парапловец Роман Салей (категория S12) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Сингапуре.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

    Спортсмен занял второе место в плавании вольным стилем на дистанции 50 м с результатом 24:27.

    Отметим, что Салей в первый день соревнований завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 100 м с результатом 1:01.58, а во второй день - бронзовую медаль в плавании баттерфляем на дистанции 100 м с результатом 58.17.

