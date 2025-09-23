Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 23 sentyabr, 2025
- 15:02
Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurda keçirilən dünya çempionatının üçüncü günündə gümüş medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
İdmançı 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə 24:27 nəticə ilə ikinci yeri tutub.
Qeyd edək ki, R.Salei yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxasıüstə üzməkdə 1:01.58 nəticə ilə qızıl, ikinci gündə isə 100 metr məsafəyə "butterfly" (kəpənək) üsulunda 58.17 nəticə ilə bürünc medal əldə edib.
Son xəbərlər
16:13
Rəy
ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRHAnalitika
16:11
Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıbBiznes
16:10
Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"Sənaye
16:05
Foto
Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilibFutbol
16:05
Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardıDigər
16:03
İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşübFutbol
15:59
Foto
AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcəkSənaye
15:54
Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaqSənaye
15:54