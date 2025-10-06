Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 06 октября, 2025
    • 15:22
    Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы

    Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал еще одну серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в городе Осиек, Хорватия.

    Как сообщает Report, на этот раз он занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221.6 очков.

    Отметим, что ранее паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном чемпионате в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой.

    Azərbaycan paralimpiyaçısı Avropa çempionatında daha bir medal qazanıb

