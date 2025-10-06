Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал еще одну серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в городе Осиек, Хорватия.

Как сообщает Report, на этот раз он занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221.6 очков.

Отметим, что ранее паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном чемпионате в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой.