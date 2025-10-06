İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan paralimpiyaçısı Avropa çempionatında daha bir medal qazanıb

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 15:01
    Azərbaycan paralimpiyaçısı Avropa çempionatında daha bir medal qazanıb

    Azərbaycan paragüllə atıcısı Kamran Zeynalov Xorvatiyanın Osiyek şəhərində keçirilən Avropa çempionatında daha bir gümüş medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu dəfə 50 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P4) 221.6 xalla ikinci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, paralimpiyaçı daha əvvəl qitə çempionatında qarışıq komanda üzrə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P6) Aybəniz Babayeva ilə birlikdə gümüş medala sahib çıxıb.

    paralimpiyaçı medal Avropa çempionatı Kamran Zeynalov
    Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы

    Son xəbərlər

    16:11
    Rəy

    İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRH

    Analitika
    16:10

    Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"

    Futbol
    16:07
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:59

    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    15:57

    Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıb

    Fərdi
    15:55

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    İKT
    15:54

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıb

    Maliyyə
    15:49

    Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib

    Futbol
    15:44

    Azərbaycanda "Qiymətləndiricilər Günü" qeyd olunacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti