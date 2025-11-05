Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на два года

Азербайджанский кикбоксер Айхан Азизов дисквалифицирован на 24 месяца за употребление запрещенных веществ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство (AMADA).

Причиной наказания стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенного вещества или его метаболитов, а также использование или попытка использования запрещенных средств и методов.

Срок дисквалификации отсчитывается с 1 октября 2025 года и завершится 30 сентября 2027 года.