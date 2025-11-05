Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на два года
Индивидуальные
- 05 ноября, 2025
- 16:12
Азербайджанский кикбоксер Айхан Азизов дисквалифицирован на 24 месяца за употребление запрещенных веществ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство (AMADA).
Причиной наказания стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенного вещества или его метаболитов, а также использование или попытка использования запрещенных средств и методов.
Срок дисквалификации отсчитывается с 1 октября 2025 года и завершится 30 сентября 2027 года.
