Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на два года

    Индивидуальные
    • 05 ноября, 2025
    • 16:12
    Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на два года

    Азербайджанский кикбоксер Айхан Азизов дисквалифицирован на 24 месяца за употребление запрещенных веществ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство (AMADA).

    Причиной наказания стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенного вещества или его метаболитов, а также использование или попытка использования запрещенных средств и методов.

    Срок дисквалификации отсчитывается с 1 октября 2025 года и завершится 30 сентября 2027 года.

    AMADA кикбоксинг дисквалификация
    Azərbaycan kikboksinqçisi 24 aylıq diskvalifikasiya olunub

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей