    Azərbaycan kikboksinqçisi 24 aylıq diskvalifikasiya olunub

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:31
    Azərbaycan kikboksinqçisi 24 aylıq diskvalifikasiya olunub

    Azərbaycan kikboksinqçisi Ayxan Əzizov 24 aylıq diskvalifikasiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMADA məlumat yayıb.

    Cəzaya səbəb idmançının nümunəsində qadağan edilmiş maddə və ya onun metabolitləri və ya markerlərinin mövcudluğu və həmçinin idmançı tərəfindən qadağan edilmiş maddə və ya qadağan edilmiş üsuldan istifadə və ya istifadə cəhdi olub.

    Ötən ayın 1-dən etibarən başlayan sanksiyanın müddəti 2027-ci il sentyabrın 30-da bitəcək.

    dopinq Antidopinq sanksiya AMADA Ayxan Əzizov

