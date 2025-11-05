Azərbaycan kikboksinqçisi 24 aylıq diskvalifikasiya olunub
Fərdi
- 05 noyabr, 2025
- 15:31
Azərbaycan kikboksinqçisi Ayxan Əzizov 24 aylıq diskvalifikasiya olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMADA məlumat yayıb.
Cəzaya səbəb idmançının nümunəsində qadağan edilmiş maddə və ya onun metabolitləri və ya markerlərinin mövcudluğu və həmçinin idmançı tərəfindən qadağan edilmiş maddə və ya qadağan edilmiş üsuldan istifadə və ya istifadə cəhdi olub.
Ötən ayın 1-dən etibarən başlayan sanksiyanın müddəti 2027-ci il sentyabrın 30-da bitəcək.
Son xəbərlər
16:07
AQTA: Son günlər şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan ətlər aşkarlanıbDigər
16:06
Lu Mey: Çin elmi-texniki nailiyyətlərini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdırİnfrastruktur
16:04
Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıbHadisə
16:01
AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdırRegion
15:57
Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"Fərdi
15:57
Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunubİnfrastruktur
15:52
Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaqİnfrastruktur
15:50
Foto
Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşübDaxili siyasət
15:44
Rəy