Азербайджанский каратист завоевал серебряную медаль в Австрии

Азербайджанский каратист Гусейн Мамедли успешно выступил на турнире "Карате-1" серии А в австрийском Зальцбурге.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Азербайджана.

Спортсмен дошел до финала соревнований и завоевал серебряную медаль.

Отметим, что турниры "Карате-1" серии А имеют большое значение с точки зрения набора очков в мировом рейтинге.