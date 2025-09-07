российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Азербайджанский каратист завоевал серебряную медаль в Австрии

    Индивидуальные
    • 07 сентября, 2025
    • 16:51
    Азербайджанский каратист завоевал серебряную медаль в Австрии

    Азербайджанский каратист Гусейн Мамедли успешно выступил на турнире "Карате-1" серии А в австрийском Зальцбурге.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Азербайджана.

    Спортсмен дошел до финала соревнований и завоевал серебряную медаль.

    Отметим, что турниры "Карате-1" серии А имеют большое значение с точки зрения набора очков в мировом рейтинге.

    Федерация карате азербайджанский спортсмен серебряная медаль
    Azərbaycan karateçisi Avstriyada gümüş medal əldə edib

