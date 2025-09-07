Азербайджанский каратист завоевал серебряную медаль в Австрии
Индивидуальные
- 07 сентября, 2025
- 16:51
Азербайджанский каратист Гусейн Мамедли успешно выступил на турнире "Карате-1" серии А в австрийском Зальцбурге.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Азербайджана.
Спортсмен дошел до финала соревнований и завоевал серебряную медаль.
Отметим, что турниры "Карате-1" серии А имеют большое значение с точки зрения набора очков в мировом рейтинге.
Последние новости
18:06
В Шамкире машина скорой помощи упала с моста, есть пострадавшиеПроисшествия
17:56
Главы МИД Израиля и Дании поспорили о ситуации в Газе на пресс-конференцииДругие страны
17:53
В Сумгайыте 72-летний мужчина утонул в мореПроисшествия
17:41
На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человекДругие страны
17:28
Восьмерка "ОПЕК+" согласовала увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:24
Видео
В Геранбое фура въехала в придорожное зданиеПроисшествия
17:22
Немцы недовольны работой правящей коалиции в ФРГДругие страны
17:07
В Азербайджане 7 тысяч человек будут учиться в школах искусств по бюджетной линииНаука и образование
17:03