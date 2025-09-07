Azərbaycan karateçisi Avstriyada gümüş medal əldə edib
Fərdi
- 07 sentyabr, 2025
- 16:47
Azərbaycan karateçisi Hüseyn Məmmədli Avstriyanın Zalsburq şəhərində keçirilən "Karate-1" A Seriya turnirində uğurlu çıxış edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, yarışın finalınadək irəliləyərək gümüş medal əldə edib.
Qeyd edək ki, Karate-1 A Seriya turnirləri idmançıların dünya reytinqində xal toplaması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Son xəbərlər
18:00
Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
17:54
Almaniyada velosiped yarışı zamanı baş verən güclü toqquşma nəticəsində 70-ə yaxın yaralı varDigər ölkələr
17:51
Britaniya miqrantların hərbi obyektlərdə yerləşdirilməsi variantını araşdırırDigər ölkələr
17:46
Almaniya əhalisi hakim koalisiyadan narazıdırDigər ölkələr
17:45
İsrail və Danimarkanın XİN rəhbərləri Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı mübahisə ediblərDigər
17:43
Gəncədə dağıntılar altında qalan şəxslərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:40
Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıbHadisə
17:32
WSJ: Aİ-ABŞ ticarət razılaşması iflasa uğrama riski altındadırDigər ölkələr
17:20