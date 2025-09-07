İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan karateçisi Avstriyada gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    • 07 sentyabr, 2025
    • 16:47
    Azərbaycan karateçisi Avstriyada gümüş medal əldə edib

    Azərbaycan karateçisi Hüseyn Məmmədli Avstriyanın Zalsburq şəhərində keçirilən "Karate-1" A Seriya turnirində uğurlu çıxış edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    O, yarışın finalınadək irəliləyərək gümüş medal əldə edib.

    Qeyd edək ki, Karate-1 A Seriya turnirləri idmançıların dünya reytinqində xal toplaması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

