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Азербайджанский каратист: В финале я проиграл из-за тактических ошибок

Азербайджанский каратист: В финале я проиграл из-за тактических ошибок "На финальной встрече я допустил тактические ошибки. Я не смог выполнить указания тренера и поэтому проиграл".
Индивидуальные
11 сентября 2021 г. 17:50
Азербайджанский каратист: В финале я проиграл из-за тактических ошибок

"На финальной встрече я допустил тактические ошибки. Я не смог выполнить указания тренера и поэтому проиграл".

Об этом командированному в Казань сотруднику Report сказал азербайджанский каратист Осман Османлы (84 кг), завоевавший серебряную медаль на первых Играх стран СНГ.

О.Османлы отметил, что проводимое впервые соревнование было организовано на высоком уровне.

По словам Османлы, участвующие в соревнованиях спортсмены были сильными соперниками: "В частности, армянин Гегам Никогосян, с которым Аминага Гулиев встретился в 1/8 финала, показывает хорошие результаты на международных соревнованиях. Однако наш каратист смог одолеть его со счетом 8:0. Двое других спортсменов также одолели армянских соперников".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçisi: "Finalda taktiki səhvlərə görə uduzdum"

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