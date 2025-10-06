Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира

Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев стал победителем серии Кубка мира.

Об этом сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана.

На Кубке мира во французском Антибе Тофиг Алиев стал обладателем золотой медали, набрав 29.200 очков. Адиль Гаджизаде, в свою очередь, завоевал бронзовую медаль с 26.800 очками.

Он также стал победителем серии Кубка мира, показав отличные результаты на протяжении всего сезона и заняв первое место в последнем соревновании.