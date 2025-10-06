Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2025
    • 10:30
    Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира

    Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев стал победителем серии Кубка мира.

    Об этом сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана.

    На Кубке мира во французском Антибе Тофиг Алиев стал обладателем золотой медали, набрав 29.200 очков. Адиль Гаджизаде, в свою очередь, завоевал бронзовую медаль с 26.800 очками.

    Он также стал победителем серии Кубка мира, показав отличные результаты на протяжении всего сезона и заняв первое место в последнем соревновании.

