Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира
Индивидуальные
- 06 октября, 2025
- 10:30
Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев стал победителем серии Кубка мира.
Об этом сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана.
На Кубке мира во французском Антибе Тофиг Алиев стал обладателем золотой медали, набрав 29.200 очков. Адиль Гаджизаде, в свою очередь, завоевал бронзовую медаль с 26.800 очками.
Он также стал победителем серии Кубка мира, показав отличные результаты на протяжении всего сезона и заняв первое место в последнем соревновании.
Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира
